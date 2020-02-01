مدير “المرصد السوري”: الشعب السوري في مختلف المناطق لديه استياء كبير من ارسال هؤلاء المرتزقة
مدير “المرصد السوري”: الشعب السوري في مختلف المناطق لديه استياء كبير من ارسال هؤلاء المرتزقة للقتال في ليبيا ووصلت إلى حد التبرؤ منهم من قبل ذويهم، بعد أن عادت جثث بعضهم من هناك.
في حين أن هناك نحو 700 ألف مهجر سوري من إدلب وحلب بالتزامن مع ذهابهم للقتال في ليبيا، بينما من المفترض يجب أن يكونوا بجانب أبناء شعبهم.
من بين هؤلاء المرتزقة من وصل إلى أوروبا وبات في ألمانيا وبلجيكا واستغل ذهابه إلى ليبيا للعبور إلى أوروبا.
ولكن بعض من وصل إلى ليبيا هم عناصر جهادية وبعضهم من خلايا داعش أي أنه القتال في ليبيا ليس حكرا على الفصائل المعتدلة ما يسمى “الجيش الوطني” العامل تحت العباءة التركية.
اردوغان هدفه من ارسال المرتزقة توسيع نفوذه في سوريا وليبيا والداخل المصري ضمن أحلامه بأن يكون قائدا وخليفة للشرق الاوسط.
وهو عمل على تحويل أهداف ثورة الشعب السوري في تحقيق الديمقراطية إلى قتال بين النظام والجماعات الإسلامية.
نحن في المرصد السوري لحقوق الإنسان مهمتنا الرصد والتوثيق وإرسال تقارير لمنظمات دولية والأمم المتحدة لنقول للعالم بان هناك شيء ما يحدث يجب أن تتخذوا أي تحرك لإيقاف الجريمة.
مدير "المرصد السوري": المعسكرات في تركيا تستقبل المزيد من المقاتلين المرتزقة
مدير "المرصد السوري": المعسكرات في تركيا تستقبل المزيد من المقاتلين المرتزقة.. 1700 مقاتل ذهبوا سرا قد يكون غير البارجات التركية أو طريقة أخرى.. وعدد الواصلين إلى ليبيا هو 4700 مقاتل حتى الآن. المفارقة على الرغم من مقتل أكثر من 70 من هؤلاء في الأراضي الليبية وعادت جثامينهم إلى عفرين ودفنوا بعيدا عن مدنهم الأصلية، ولايزال بعضهم مستمر في عملية التجنيد ونحن نشاهد ما يجري من تهجير مئات الألوف من إدلب وحلب بالتزامن مع عملية نقلهم إلى ليبيا.. تركيا تقدم مغريات كبيرة تتمثل براتب شهري يقدر بـ 2000 دولار بينما كان يعمل المقاتلون ضمن الأراضي السورية في تلك الفصائل بـ 300 دولار في أقصى حالاته.. وبعض هؤلاء المرتزقة فاسدين أخلاقيا وعليهم قضايا جنائية. كما أن هناك مجموعات جهادية يجب الخلاص منهم مثلما أحضرها إلى سورية أردوغان سابقا.العملية في منطقة الباب شرق حلب بدأت وانتهت بأوامر تركية، الفصائل تقدمت وسيطرت على مباني يوجد عليها أعلام روسيا كانت مرفوعة هناك وقاموا بالدعس عليها.. وانسحبوا بعد أن حلقت الطائرات الروسية.. كما قتل إثر ذلك 4 من المهاجمين و7من الميليشيات الموالية للنظام.ولكن هناك جبهة تل رفعت التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران لايستطيع أردوغان الاقتراب منها. سراقب خالية من سكانها قوات النظام تقدمت مساء اليوم وسيطرت على قرية تقع جنوب غرب سراقب، وعلى مايبدوا النقاط التركية هي لحماية تقدم قوات النظام وليست لحماية مدينة سراقب وسكانها
Posted by المرصد السوري on Saturday, February 1, 2020