مدير “المرصد السوري”: المعسكرات في تركيا تستقبل المزيد من المقاتلين المرتزقة.. 1700 مقاتل ذهبوا سرا قد يكون غير البارجات التركية أو طريقة أخرى.. وعدد الواصلين إلى ليبيا هو 4700 مقاتل حتى الآن.

المفارقة على الرغم من مقتل أكثر من 70 من هؤلاء في الأراضي الليبية وعادت جثامينهم إلى عفرين ودفنوا بعيدا عن مدنهم الأصلية، ولايزال بعضهم مستمر في عملية التجنيد ونحن نشاهد ما يجري من تهجير مئات الألوف من إدلب وحلب بالتزامن مع عملية نقلهم إلى ليبيا.. تركيا تقدم مغريات كبيرة تتمثل براتب شهري يقدر بـ 2000 دولار بينما كان يعمل المقاتلون ضمن الأراضي السورية في تلك الفصائل بـ 300 دولار في أقصى حالاته.. وبعض هؤلاء المرتزقة فاسدين أخلاقيا وعليهم قضايا جنائية. كما أن هناك مجموعات جهادية يجب الخلاص منهم مثلما أحضرها إلى سورية أردوغان سابقا.

العملية في منطقة الباب شرق حلب بدأت وانتهت بأوامر تركية، الفصائل تقدمت وسيطرت على مباني يوجد عليها أعلام روسيا كانت مرفوعة هناك وقاموا بالدعس عليها.. وانسحبوا بعد أن حلقت الطائرات الروسية.. كما قتل إثر ذلك 4 من المهاجمين و7من الميليشيات الموالية للنظام.

ولكن هناك جبهة تل رفعت التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران لايستطيع أردوغان الاقتراب منها. سراقب خالية من سكانها قوات النظام تقدمت مساء اليوم وسيطرت على قرية تقع جنوب غرب سراقب، وعلى مايبدوا النقاط التركية هي لحماية تقدم قوات النظام وليست لحماية مدينة سراقب وسكانها

مدير "المرصد السوري": المعسكرات في تركيا تستقبل المزيد من المقاتلين المرتزقة مدير "المرصد السوري": المعسكرات في تركيا تستقبل المزيد من المقاتلين المرتزقة.. 1700 مقاتل ذهبوا سرا قد يكون غير البارجات التركية أو طريقة أخرى.. وعدد الواصلين إلى ليبيا هو 4700 مقاتل حتى الآن. المفارقة على الرغم من مقتل أكثر من 70 من هؤلاء في الأراضي الليبية وعادت جثامينهم إلى عفرين ودفنوا بعيدا عن مدنهم الأصلية، ولايزال بعضهم مستمر في عملية التجنيد ونحن نشاهد ما يجري من تهجير مئات الألوف من إدلب وحلب بالتزامن مع عملية نقلهم إلى ليبيا.. تركيا تقدم مغريات كبيرة تتمثل براتب شهري يقدر بـ 2000 دولار بينما كان يعمل المقاتلون ضمن الأراضي السورية في تلك الفصائل بـ 300 دولار في أقصى حالاته.. وبعض هؤلاء المرتزقة فاسدين أخلاقيا وعليهم قضايا جنائية. كما أن هناك مجموعات جهادية يجب الخلاص منهم مثلما أحضرها إلى سورية أردوغان سابقا.العملية في منطقة الباب شرق حلب بدأت وانتهت بأوامر تركية، الفصائل تقدمت وسيطرت على مباني يوجد عليها أعلام روسيا كانت مرفوعة هناك وقاموا بالدعس عليها.. وانسحبوا بعد أن حلقت الطائرات الروسية.. كما قتل إثر ذلك 4 من المهاجمين و7من الميليشيات الموالية للنظام.ولكن هناك جبهة تل رفعت التي تسيطر عليها الميليشيات الموالية لإيران لايستطيع أردوغان الاقتراب منها. سراقب خالية من سكانها قوات النظام تقدمت مساء اليوم وسيطرت على قرية تقع جنوب غرب سراقب، وعلى مايبدوا النقاط التركية هي لحماية تقدم قوات النظام وليست لحماية مدينة سراقب وسكانها Posted by ‎المرصد السوري‎ on Saturday, February 1, 2020