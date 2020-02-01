بعد أن داسوا العلم الروسي.. طائرات روسية تقصف مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا 

سُمع دوي انفجارات عنيفة، منتصف ليل السبت_الأحد، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة الفصائل الموالية لتركيا، وأكدت مصادر بأنها نتيجة غارات من طائرات حربية روسية استهدفت مسجدا بالقرب من مشفى، ما تسبب بحدوث دمار واسع، وإصابة شخص واحد على الأقل.

وكانت الفصائل المدعومة من تركيا هاجمت مواقع لميليشيات النظام في محاور الباب الجنوبية، ورصد “المرصد السوري” تقدما للفصائل على عدة نقاط، كما أنهم داسوا بأقدامهم على العلم الروسي الذي كان مرفوعا على الأبنية هناك.