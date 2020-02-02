خلال 8 أيام من انطلاق عملياتها العسكرية البرية.. قوات النظام تتمكن بدعم روسي مكثف من السيطرة على 47 منطقة في الريف الإدلبي معارك عنيفة تشهدها جبهات ريف حلب الجنوبي.. تزامناً مع استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية كبيرة إلى غرب حلب

لا تزال الاشتباكات العنيفة متواصلة بين الفصائل ومجموعات جهادية من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، على محاور في ريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، في إطار استمرار العملية العسكرية البرية للأخير بإسناد ودعم جوي روسي، حيث تمكنت قوات النظام من السيطرة على قرية كفربطيخ فيما تسعى للسيطرة على قرية داديخ منذ منتصف الليل وحتى اللحظة، بينما شنت طائرات حربية روسية غارات على المنطقة الواصلة بين سراقب والنيرب، ومحيط دارة عزة بريف حلب الغربي، كما ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على بلدة سرمين، وسط قصف صاروخي بعشرات القذائف والصواريخ على مناطق في جوباس وداديخ وسراقب وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

وبذلك ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الجاري إلى 47، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ)

على صعيد متصل تتواصل المعارك العنيفة بين الطرفين على محور خلصة بريف حلب الجنوبي، حيث تمكنت الفصائل والمجموعات الجهادية من إحباط أكثر من 8 محاولات تقدم لقوات النظام منذ منتصف الليل، وفي السياق ذاته رصد المرصد السوري استقدام قوات النظام لتعزيزات عسكرية إلى محور الزهراء غرب مدينة حلب، إذ انتشرت التعزيزات على طول خطوط التماس مع الفصائل والجهاديين.