مقتل 3 أشخاص في 3 عمليات اغتيال منفصلة ضمن الريف الغربي لمدينة درعا

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان 3 اغتيالات شهدها الريف الغربي لدرعا خلال الساعات الفائتة، حيث قضى طبيب جراء استهدافه بالرصاص من قبل مجهولين في عيادته ببلدة طفس، وفي بلدة الشجرة بحوض اليرموك قضى مقاتل سابق لدى الفصائل جراء استهدافه من قبل مجهولين بالرصاص، كما قضى شخص من بلدة نافعة بعد إصابته بطلق ناري في محيط طفس.

وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 280، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 183، وهم: 31 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.