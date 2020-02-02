طائرات روسية تستهدف محيط الرتل التركي بالقرب من قرية كفرحلب جنوب غرب حلب 4 شهداء بالقصف الجوي على سرمين والأتارب.. وأكثر من 30 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين خلال معارك اليوم

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 3 مدنيين بينهم مواطنة جراء قصف جوي استهدف بلدة سرمين بريف إدلب الشرقي، كما استشهدت مواطنة جراء غارات جوية نفذتها طائرات حربية روسية على مدينة الأتارب بريف حلب الغربي، وعدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

على صعيد متصل يتواصل القصف الجوي الهستيري من قبل طائرات النظام الحربية والمروحية عبر عشرات الغارات والبراميل المتفجرة على كل من سراقب وريفها وسرمين والنيرب وآفس وحاس وأماكن أخرى بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، بالتزامن مع قصف جوي روسي مكثف على مناطق متفرقة ضمن الريف الحلبي، وفي السياق ذاته استهدفت الطائرات الروسية محيط الرتل التركي بالقرب من قرية كفرحلب بريف حلب الجنوبي الغربي وذلك أثناء مرور الرتل من المنطقة بعد دخوله الأراضي السورية صباح اليوم.

بينما تمكنت قوات النظام من قضم مزيد من المواقع والمناطق في ريفي إدلب وحلب وذلك في إطار المعارك العنيفة مع الفصائل ومجموعات جهادية والتي تتزامن مع قصف جوي وبري مكثف وعنيف، حيث وثق المرصد السوري مقتل 7 عناصر من قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اشتباكات اليوم، بينما قضى وقتل 23 مقاتل بينهم 16 من الجهاديين، وبذلك تكون قوات النظام قد سيطرت في حلب على كل من (زيتان وخلصة وخان طومان ومستودعات خان طومان والخالدية ورجم وتلول حزمر وخربة خرص وتل الزيتون والراشدين الخامسة ومعراتا) بالإضافة لمواقع ونقاط وتلال أخرى بريفي حلب الغربي والجنوبي. وذلك منذ انطلاق المعارك مساء الجمعة الـ 24 من الشهر الفائت.

وبذلك يرتفع أيضاً عدد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الفائت إلى 50، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وانقراتي)

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من الشهر الجاري، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 268 بينهم 6 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 285 بينهم من 204 المجموعات الجهادية