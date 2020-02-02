مدير المرصد السوري:: عدد القتلى ارتفع خلال الـ 24 ساعة القائتة لنحو 130 قتيل 23 منهم من الفصائل الجهادية، اليوم على جبهات سراقب وريف حلب الجنوبي وريف حلب الغربي 6 قتلى لعناصر قوات النظام ، 4 شهداء مدنيين في ريف إدلب وريف حلب الغربي، قوات النظام تقدمت في ريف حلب الجنوبي وسيطرت على قريتي خلصة وزيتان على طريق دمشق – حلب الدولي، أيضاً تقدمت قوات النظام جنوب غرب سراقب وسيطرت على قريتي كفربطيخ و داديخ في محاولة للالتفاف على سراقب بعد ما قامت القوات التركية بالتمركز بثلاث نقاط بالقرب منها، ولكن رغم كل التمركزات التركية الغارات الروسية استمرت بكثافة، القوات التركية أدخلت اليوم أكثر من 50 آلية إلى داخل الأراضي السورية ولكن ماذا تفعل!!!؟؟ الآليات التركية تدخل إعلامياً وتنتشر ولكن ماذا تفعل لانعلم، بالنسبة لريف حلب الغربي عادت الكرة للنظام بعد أن تقدمت “هيئة تحرير الشام” أو ماتعرف بـ”العصائب الحمراء” التي ظهرت بالصوت والصورة مع “أبو محمد الجولاني” القائد العام لـ”جبهة النصرة” سابقاً ، فجروا 4 عربات مفخخة على محور الزهراء وتقدموا قليلا وسيطروا على مبنى سكني، بالتزامن مع الإنشغال بمعارك ضواحي حلب الغربية.. قوات “حزب الله اللبناني” والإيرانيين تقدموا في ريف حلب الجنوبي، عندما تتقدم قوات النظام وتسيطر خلال ساعات على مدينة بحجم مدينة معرة النعمان هنا السؤال أين “هيئة تحرير الشام” التي قالت لديها عشرات آلاف “الجهاديين”.

مدير المرصد السوري:: عدد القتلى ارتفع خلال الـ 24 ساعة القائتة لنحو 130 قتيل 23 منهم من الفصائل الجهادية مدير المرصد السوري:: عدد القتلى ارتفع خلال الـ 24 ساعة القائتة لنحو 130 قتيل 23 منهم من الفصائل الجهادية، اليوم على جبهات سراقب وريف حلب الجنوبي وريف حلب الغربي 6 قتلى لعناصر قوات النظام ، 4 شهداء مدنيين في ريف إدلب وريف حلب الغربي، قوات النظام تقدمت في ريف حلب الجنوبي وسيطرت على قريتي خلصة وزيتان على طريق دمشق – حلب الدولي، أيضاً تقدمت قوات النظام جنوب غرب سراقب وسيطرت على قريتي كفربطيخ و داديخ في محاولة للالتفاف على سراقب بعد ما قامت القوات التركية بالتمركز بثلاث نقاط بالقرب منها، ولكن رغم كل التمركزات التركية الغارات الروسية استمرت بكثافة، القوات التركية أدخلت اليوم أكثر من 50 آلية إلى داخل الأراضي السورية ولكن ماذا تفعل!!!؟؟ الآليات التركية تدخل إعلامياً وتنتشر ولكن ماذا تفعل لانعلم، بالنسبة لريف حلب الغربي عادت الكرة للنظام بعد أن تقدمت "هيئة تحرير الشام" أو ماتعرف بـ"العصائب الحمراء" التي ظهرت بالصوت والصورة مع "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ"جبهة النصرة" سابقاً ، فجروا 4 عربات مفخخة على محور الزهراء وتقدموا قليلا وسيطروا على مبنى سكني، بالتزامن مع الإنشغال بمعارك ضواحي حلب الغربية.. قوات "حزب الله اللبناني" والإيرانيين تقدموا في ريف حلب الجنوبي، عندما تتقدم قوات النظام وتسيطر خلال ساعات على مدينة بحجم مدينة معرة النعمان هنا السؤال أين "هيئة تحرير الشام" التي قالت لديها عشرات آلاف "الجهاديين". Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 2, 2020