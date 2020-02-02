مدير المرصد السوري:: 4 عربات مفخخة فجرتها ماتعرف بـ “العصائب الحمراء” أو قوات النخبة في هيئة تحرير الشام وشاهدنا “أبو محمد الجولاني” القائد العام وهو يحض هؤلاء العناصر على قتال قوات النظام في ضواحي حلب الغربية

2 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري:: 4 عربات مفخخة فجرتها ماتعرف بـ “العصائب الحمراء” أو قوات النخبة في هيئة تحرير الشام وشاهدنا “أبو محمد الجولاني” القائد العام وهو يحض هؤلاء العناصر على قتال قوات النظام في ضواحي حلب الغربية، بعد تفجير المفخخات سيطروا على مبنى في حي جمعية الزهراء ولكن تقدمت قوات النظام واستعادة السيطرة على هذا المبنى، بالتزامن مع الانشغال بمعارك ضواحي حلب الغربية.. قوات “حزب الله اللبناني” والإيرانيين تقدمت في ريف حلب الجنوبي، وسيطرت على قريتي خلصة وزيتان على طريق حلب – دمشق الدولي، على الرغم من التواجد التركي في سراقب تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على قريتي كفربطيخ وداديخ، اليوم هتاك 4 شهداء مدنيين بالقصف الجوي.. ثلاثة منهم في سرمين وشهيدة في الأتارب بريف حلب الغربي، أيضا استهدف محيط الرتل التركي الذي دخل اليوم إلى ريف حلب الجنوبي ما أدى لتوقف الرتل في مناطق تقع بريف حلب الجنوبي على طريق دمشق – حلب الدولي، الإتفاق التركي – الروسي أخلاقياً تبخر منذ زمن عندما هُجر مئات آلاف المدنيين السوريين دون أن يحرك “رجب طيب أردوغان” ساكن، بالأمس جرى استهداف منطقة خاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها وهي الباب شمال شرق حلب، ونعيد ونتساءل أين المجتمع الدولي من الكارثة الإنسانية وحالات نزوح المدنيين المستمرة .

 

مدير المرصد السوري:: 4 عربات مفخخة فجرتها ماتعرف بـ "العصائب الحمراء" أو قوات النخبة في هيئة تحرير الشام

مدير المرصد السوري:: 4 عربات مفخخة فجرتها ماتعرف بـ "العصائب الحمراء" أو قوات النخبة في هيئة تحرير الشام وشاهدنا "أبو محمد الجولاني" القائد العام وهو يحض هؤلاء العناصر على قتال قوات النظام في ضواحي حلب الغربية، بعد تفجير المفخخات سيطروا على مبنى في حي جمعية الزهراء ولكن تقدمت قوات النظام واستعادة السيطرة على هذا المبنى، بالتزامن مع الانشغال بمعارك ضواحي حلب الغربية.. قوات "حزب الله اللبناني" والإيرانيين تقدمت في ريف حلب الجنوبي، وسيطرت على قريتي خلصة وزيتان على طريق حلب – دمشق الدولي، على الرغم من التواجد التركي في سراقب تمكنت قوات النظام من التقدم والسيطرة على قريتي كفربطيخ وداديخ، اليوم هتاك 4 شهداء مدنيين بالقصف الجوي.. ثلاثة منهم في سرمين وشهيدة في الأتارب بريف حلب الغربي، أيضا استهدف محيط الرتل التركي الذي دخل اليوم إلى ريف حلب الجنوبي ما أدى لتوقف الرتل في مناطق تقع بريف حلب الجنوبي على طريق دمشق – حلب الدولي، الإتفاق التركي – الروسي أخلاقياً تبخر منذ زمن عندما هُجر مئات آلاف المدنيين السوريين دون أن يحرك "رجب طيب أردوغان" ساكن، بالأمس جرى استهداف منطقة خاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها وهي الباب شمال شرق حلب، ونعيد ونتساءل أين المجتمع الدولي من الكارثة الإنسانية وحالات نزوح المدنيين المستمرة .

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 2, 2020

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