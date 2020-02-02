مدير المرصد السوري: قبل قليل طائرات روسية استهدفت محيط الرتل التركي الذي دخل اليوم إلى الأراضي السورية أثناء مروره من منطقة كفرحلب الواقعة جنوب غرب مدينة حلب

2 فبراير,2020
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مدير المرصد السوري: قبل قليل طائرات روسية استهدفت محيط الرتل التركي الذي دخل اليوم إلى الأراضي السورية أثناء مروره من منطقة كفرحلب الواقعة جنوب غرب مدينة حلب، وبالأمس كان هناك استهداف روسي لمدينة الباب للمرة الأولى منذ أن سيطرت عليها تركيا، المواطن السوري دفع ضريبة التناحر التركي – الروسي، عندما نتحدث عن مدن هُجر سكانها بشكل كامل ماذا ينتظر المجتمع الدولي !! ماذا ينتظر أردوغان، المضحك أن أردوغان يقول أنه سيحمي سراقب، يحمي من في سراقب؟؟! يحمي منازل أفرغت من سكانها بشكل كامل، أردوغان وعد السوريين في إدلب أنه لن يسمح للنظام ولا الروس بالتقدم ولكنهم تقدموا، أقول لشبيحة أردوغان ماذا فعل أردوغان للنازحين الذين باتوا في العراء عند الحدود السورية – التركية مع لواء اسكندرون، إجرام بوتين وإجرام بشار الأسد لايختلف عن إجرام أردوغان، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

 

مدير المرصد السوري: قبل قليل طائرات روسية استهدفت محيط الرتل التركي الذي دخل اليوم إلى الأراضي السورية أثناء مروره من منطقة كفرحلب

مدير المرصد السوري: قبل قليل طائرات روسية استهدفت محيط الرتل التركي الذي دخل اليوم إلى الأراضي السورية أثناء مروره من منطقة كفرحلب الواقعة جنوب غرب مدينة حلب، وبالأمس كان هناك استهداف روسي لمدينة الباب للمرة الأولى منذ أن سيطرت عليها تركيا، المواطن السوري دفع ضريبة التناحر التركي – الروسي، عندما نتحدث عن مدن هُجر سكانها بشكل كامل ماذا ينتظر المجتمع الدولي !! ماذا ينتظر أردوغان، المضحك أن أردوغان يقول أنه سيحمي سراقب، يحمي من في سراقب؟؟! يحمي منازل أفرغت من سكانها بشكل كامل، أردوغان وعد السوريين في إدلب أنه لن يسمح للنظام ولا الروس بالتقدم ولكنهم تقدموا، أقول لشبيحة أردوغان ماذا فعل أردوغان للنازحين الذين باتوا في العراء عند الحدود السورية – التركية مع لواء اسكندرون، إجرام بوتين وإجرام بشار الأسد لايختلف عن إجرام أردوغان، فالساكت عن الحق شيطان أخرس.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 2, 2020

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