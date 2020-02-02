في أضخم تعزيزات تستقدمها القوات التركية إلى المنطقة.. نحو 200 شاحنة وآلية عسكرية تدخل إلى حلب وإدلب منذ الصباح

تتواصل عملية دخول الأرتال العسكرية التركية الضخمة إلى الأراضي السورية منذ صباح اليوم، حيث رصد المرصد السوري دخول الرتل العسكري الثالث من معبر كفرلوسين عند الحدود مع لواء اسكندرون، ليرتفع إلى نحو 195 تعداد الشاحنات وآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات التي دخلت الأراضي السورية منذ الصباح، وسط استمرار عملية الدخول، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب وسط معلومات عن إعلان اتستراد حلب – اللاذقية المعروف بـ M4 منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، وذلك في تصعيد تركي كبير مع الروس.

وكان المرصد السوري رصد منذ ساعات، دخول رتل عسكري تركي كبير إلى الأراضي السورية عبر معبر كفرلوسين الحدودي، ويتألف الرتل من نحو 40 آلية عسكرية من دبابات وناقلات للجنود ومدرعات بالإضافة لمعدات عسكرية ولوجستية، فيما توجه الرتل جنوباً ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الوجهة.

فيما نشر المرصد السوري يوم أمس، أن القوات التركية عمدت إلى استقدام معدات لوجستية وعسكرية مؤلفة من دبابات ومصفحات ونحو 20 جندي، إلى مدخل فرية كفرعميم الواقعة شرق بلدة سراقب، حيث تقوم بإنشاء نقطة عسكرية جديدة لها عند مفرق كفرعميم ضمن ما يعرف بطريق أبو الضهور – سراقب، لتكون بذلك القوات التركية قد تمركزت بثلاث نقاط في محيط سراقب من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية، وذلك في تحدٍ واضح وصريح للروس، وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن القوات التركية عمدت إلى تثبيت نقطة جديدة لها عند معمل الأدوية شمال بلدة سراقب، بعد أن كانت قد تمركزت النقطة الأولى بمنطقة الصوامع جنوب سراقب، يذكر أن هاتين النقطتين تتواجد على اتستراد دمشق – حلب الدولي المعروف بالـ (M5)، ومما سبق يبدو بأن الأتراك يتحدون الروس وهناك اشكالات بين الطرفين وخلافات على نقاط معينة من اتفاقهما حول الاتستراد الدولي.