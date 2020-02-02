157 قتيلاً من قوات النظام والفصائل والجهاديين خلال القصف والمعارك العنيفة بريفي حلب وإدلب منذ يوم أمس

ارتفع إلى 10 تعداد الشهداء الذين قضوا اليوم جراء الضربات الجوية من قبل طائرات الروس والنظام على حلب وإدلب وذلك بعد انتشال جثمان رجل من تحت الأنقاض في سرمين، والشهداء هم: 8 بينهم 7 من عائلة واحدة من ضمنهم 4 أطفال و3 مواطنات، ومواطنة جراء غارات روسية على مدينة الأتارب، وطفل جراء استهداف طائرات النظام الحربية لأطراف مدينة بنش شرق إدلب، فيما لا يزال تعداد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لسقوط شهداء وجرحى بالقصف الجوي الروسي على بلدة أورم الكبرى غرب حلب.

وفي سياق متصل لا تزال الاشتباكات العنيفة متواصلة بوتيرة عنيفة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، على محاور بريفي حلب الجنوبي والغربي، وريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، تترافق مع ضربات جوية مكثفة بالإضافة لقصف بري متبادل بشكل مكثف، ما أدى لسقوط مزيد من الخسائر البشرية بين الطرفين، حيث ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها خلال اليوم إلى 12، كما ارتفع تعداد قتلى المقاتلين إلى 40 بينهم 26 جهادي، وبذلك ترتفع حصيلة الخسائر البشرية بين الجانبين منذ يوم أمس وحتى اللحظة، إلى 75 من قوات النظام والمليشيات الموالية لها، و82 من المقاتلين بينهم 48 جهادي.

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 280 بينهم 6 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 302 بينهم من 214 المجموعات الجهادية