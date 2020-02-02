المرصد السوري لحقوق الانسان: طائرات روسية تشن غارات على مدينة الباب بريف حلب الشرقي

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، بمقتل 100 شخص خلال معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش السورى والفصائل المسلحة فى حلب وإدلب فجر اليوم الأحد، وقال المرصد – وفقا لما أوردته قناة “العربية الحدث” اليوم – إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، في محيط مدينتي حلب وإدلب منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل.

وأضاف أن طائرات روسية شنت غارات مكثفة على مدينة الباب بريف مدينة حلب الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا. المصدر:مصر 20