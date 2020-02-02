المرصد السوري لحقوق الانسان: 200 آلية تركية دخلت إلى حلب وإدلب منذ الصباح

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن مئتي شاحنة وآلية عسكرية دخلت إلى محافظتي حلب وإدلب السوريتين، منذ الصباح.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد وصف المرصد هذه التعزيزات بأنها “أضخم تعزيزات تستقدمها القوات التركية إلى المنطقة”.

وأشار إلى استمرار دخول الأرتال العسكرية التركية الضخمة إلى الأراضي السورية منذ صباح اليوم.

وذكر أن معلومات تتردد عن احتمال إعلان أوتوستراد حلب- اللاذقية منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، واصفا الأمر بأنه “تصعيد تركي كبير مع الروس”.

المصدر :شبكة اخر خبر