113 قضوا أمس بينهم 64 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها، و49 أشخاص استشهدوا وقضوا وقتلوا في مناطق وظروف مختلفة بعدة مناطق سورية ارتفع إلى 2 تعداد الشهداء المدنيين الذين انضموا أمس السبت إلى قافلة شهداء الثورة السورية

ففي محافظة إدلب استشهد مدير مشفى الشامي بمدينة أريحا متأثراً بجراح أصيب بها جراء قصف جوي روسي استهدف المشفى بشكل مباشر قبل يومين

كما قتل شاب في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، حيث جرى العثور على جثته مقتولاً برصاص مسلحين مجهولين في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة

أيضاً قتل قياديا سابقا في تنظيم “الدولة الإسلامية” جراء إطلاق النار من قبل مجهولين في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي

في حين قتل ما لا يقل عن 7 من المليشيات المحلية الموالية للنظام، بينما قضى 4 مقاتلين من فصائل “الجيش الوطني” جراء هجوم الأخير على مواقع الأول بريف مدينة الباب شمال شرق حلب

وقضى قائد مفرزة عسال الورد التابعة للأمن العسكري الملقب بـ “أسد القلمون” متأثراً بجراح أُصيب بها جراء الإشتباكات التي اندلعت منتصف كانون الثاني في بلدة رنكوس بالقلمون الغربي

كما قتل 56 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها جراء المعارك الدائرة بريفي حلب وإدلب

في حين قضى وقتل 42 مقاتل (20 من الفصائل و22 من الجهاديين) جراء القصف الجوي والاشتباكات مع قوات النظام بريفي حلب وإدلب