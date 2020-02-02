14 شهيدا مدنيا في إدلب وحلب.. ونحو 300 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد” وسط استمرار المعارك العنيفة

نفذت الطائرات الحربية الروسية عدة غارات استهدفت بلدة أورم الكبرى بريف حلب الغربي، ما تسبب باستشهاد 3 مواطنين وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة. ووثق “المرصد السوري” استشهاد مواطن جراء غارات من طائرات النظام الحربية على محيط بلدة المسطومة بريف إدلب.

على صعيد متصل، لا تزال الاشتباكات العنيفة متواصلة بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف والفصائل ومجموعات جهادية من طرف آخر، على محاور بريفي حلب الجنوبي والغربي وريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

ورصد “المرصد السوري” استمرار القصف الجوي العنيف، حيث ارتفع عدد الغارات الجوية من الطائرات الروسية إلى 96، استهدفت كل من أورم الكبرى وخان العسل والبرقوم وأوتستراد حلب-دمشق الدولي بريف حلب، وسراقب ومحيط كفربطيخ وداديخ بريف إدلب.

كما ارتفع عدد الغارات التي نفذتها الطائرات الحربية التابعة للنظام إلى 147، استهدفت كل من المسطومة وجبل الأربعين ومناطق في جبل الزاوية وسراقب ومحيطها والطريق الدولي “m4” بريف إدلب ومناطق الاشتباكات في ريف حلب.

وارتفع عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها الطائرات المروحية إلى 52، استهدفت أرياف إدلب وحلب ومناطق الاشتباكات فيهما. كما ارتفع عدد الذين استشهدوا جراء الضربات الجوية من قبل طائرات الروس والنظام على حلب وإدلب إلى 14، وهم: 8 بينهم 7 من عائلة واحدة من ضمنهم 4 أطفال و3 مواطنات، جراء براميل متفجرة على سرمين. ومواطنة جراء غارات روسية على مدينة الأتارب، وطفل جراء استهداف طائرات النظام الحربية لأطراف مدينة بنش شرق إدلب، و3 مواطنين بقصف جوي روسي على بلدة أورم الكبرى. ومواطن في محيط بلدة المسطومة جراء قصف طائرات النظام الحربية.