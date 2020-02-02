المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل 100 شخص خلال معارك بين الجيش السوري والفصائل المسلحة

قال “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، ومقره العاصمة البريطانية “لندن”، إن 100 شخص قتلوا خلال معارك عنيفة اندلعت بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة في حلب وإدلب فجر اليوم الأحد.

وأفادت قناة “العربية الحدث” الإخبارية، اليوم، إن اشتباكات عنيفة دارت بين قوات الجيش السوري والفصائل المسلحة المدعومة من أنقرة، في محيط مدينتي حلب وإدلب منتصف الليل، مما أسفر عن مقتل 100 شخص على الأقل.

وأضاف المرصد السوري، أن طائرات روسية شنت غارات مكثفة على مدينة الباب بريف مدينة حلب الخاضعة تحت سيطرة الفصائل المدعومة من تركيا.

المصدر:akhbar ten