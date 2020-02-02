الفصائل الموالية لـ”أنقرة” تقتل تاجر زيوت في ناحية “معبطلي” بريف عفرين شمال غرب حلب

2 فبراير,2020
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بأمر من جنود أتراك.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مقاتلا في إحدى تشكيلاتها يطالب "الضامن" التركي بتحمل مسؤولياته تجاه إدلب (صورة ارشيفية)
بأمر من جنود أتراك.. الفصائل الموالية لتركيا تعتقل مقاتلا في إحدى تشكيلاتها يطالب "الضامن" التركي بتحمل مسؤولياته تجاه إدلب (صورة ارشيفية)

محافظة حلب – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
عثُر على جثة مواطن يعمل في تجارة الزيوت من أهالي قرية “عطمانا” التابعة لناحية راجو ملقاة على إحدى التلال المحيطة بقرية “حسه/ميركان” التابعة لناحية معبطلي في ريف مدينة عفرين شمال غرب حلب. ويأتي العثور على جثته بعد اختطافه من قبل مسلحين مجهولين. ووفقاً لمصادر “المرصد السوري”، عُثر على جثمانه يحمل آثار تعذيب وحشي، دون معرفة أسباب ودوافع الجريمة. الجدير بالذكر أن المواطن كان قد اختطف سابقاً في منطقة “كلي تيرا” من قبل “فرقة الحمزات” أثناء عودته من مدينة عفرين إلى منزله في القرية، حيث تمّ مطالبة ذويه آنذاك بمبلغ 500 ألف دولار أمريكي، وأُفرِج عنه في نفس اليوم، ليعاد اختطافه مرةً أخرى بعد ثلاثة أيام فقط من إطلاق سراحه.

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