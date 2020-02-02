سقوط طائرة مسيرة تركية في ريف القامشلي.. والفصائل الموالية لتركيا تقصف قرى “عين عيسى”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، سقوط طائرة مسيرة تركية في قرية عمارات تحتاني التابعة لناحية الجوادية بريف القامشلي الشرقي.

على صعيد متصل، قصفت القوات التركية بالمدفعية الثقيلة مواقع قوات النظام في ناحية عين عيسى شمال الرقة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في 31 يناير/كانون الثاني الفائت، قصفا مدفعيا نفذته الفصائل الموالية لتركيا على قرية الربيعات التابعة لبلدة أبو راسين بريف الحسكة، فيما دارت اشتباكات متقطعة بين المجلس السرياني العسكري والفصائل الموالية لتركيا على نقاط التماس في ريف أبو راسين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

كان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد، في 29 يناير/ كانون الثاني، قصفا جويا من طائرات مجهولة استهدف تجمعات الفصائل الموالية لتركيا في كل من ليلان والمناجير بالقرب من الطريق الدولي “M4″، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان كذلك استهدافا جوايا من قبل طائرات مجهولة على مواقع تابعة للفصائل الموالية لـ”أنقرة” في قريتي الخريطة والقاسمية بريف تل تمر، ما أدى إلى مقتل 8 على الأقل من الفصائل وسط معلومات عن وجود قتلى أتراك جراء الاستهداف.