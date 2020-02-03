مقتل 10 من القوات التركية وقوات النظام في قصف صاروخي متبادل بالقرب من بلدة سراقب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين على النقطة التركية التي جرى إنشاءها حديثاً في منطقة ترنبة غرب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، لتقوم القوات التركية بقصف مواقع لقوات النظام بكشل مكثف انطلاقاً من مواقعها في إدلب ومن داخل الأراضي التركية، حيث تسبب القصف المتبادل هذا بسقوط 4 قتلى أتراك وإصابة نحو 10 آخرين بجراح، بالإضافة لمقتل 6 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين منهم بجراح متفاوتة، كما عمدت مروحيات تركية إلى إخلاء القتلى والجرحى من ترنبة، يذكر أن القوات التركية عمدت إلى التمركز في ترنبة غرب سراقب قبل قصف قوات النظام بقليل وذلك بعد أن تقدمت من المحور الغربي لبلدة سراقب وسيطرت مساء أمس على قرية جوباس.