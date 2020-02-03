طائرات حربية تستهدف سيارة للنازحين بريف حلب الغربي وترتكب مجزرة راح ضحيتها 7 مدنيين بينهم نساء وأطفال

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان استشهاد 7 مدنيين بينهم 3 أطفال و3 مواطنات جراء مجزرة نفذتها طائرات حربية باستهدافها لسيارة نازحيين في منطقة جمعية الرحال بريف حلب الغربي صباح اليوم الاثنين، على صعيد متصل تشهد منطقة “بوتين – أردوغان” قصف جوي مكثف منذ ما بعد منتصف الليل بعشرات الضربات الجوية، حيث نفذت الطائرات الروسية غارات مكثفة على أماكن في الأتارب وأطراف عينجارة، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب، وكبانة بجبل الأكراد، فيما شنت طائرات النظام الحربية غارات على محيط اريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس ومناطق أخرى شرق وجنوب شرق إدلب، كذلك ألقت مروحيات النظام براميل متفجرة على سراقب وسرمين، بالإضافة لقصف صاروخي بعشرات القذائف والصواريخ على مناطق متفرقة بريفي حلب الجنوبي والغربي، وريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.