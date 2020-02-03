مدير المرصد السوري:: روسيا وتركيا ساهموا بإعادة نظام بشار الأسد إلى الحياة مرة ثانية من خلال استانة، في شهر يناير من العام 2017 كان “النظام السوري” يسيطر فقط على نحو 20℅ من الأراضي السورية، لكن الاتفاقات التركية – الروسية مكنته من السيطرة لاحقاً على 72% من الأراضي السورية، الشعب السوري دفع ثمن هذا الشيء، أردوغان ونتيجة اتفاقيات أستانة أعطى الغوطة الشرقية للنظام السوري والروس مقابل أن يحتل عفرين، سابقاً في عام 2016 حلب الشرقية مقابل مناطق درع الفرات بعد ذلك أجزاء من إدلب مقابل نبع السلام، أردوغان يقايض على أبناء الشعب السوري وروسيا تقتل السوريين وتهجرهم، منذ ما يعرف بلقاء “روحاني – أردوغان – بوتين” في شباط / فبراير من العام الفائت هناك مليون وثلاثمائة ألف مشرد من منطقة “خفض التصعيد” أين أردوغان عندما أُفرغت سراقب ومعرة النعمان من سكانها؟ كان منشغل بإرسال المرتزقة إلى ليبيا ويوقع اتفاقيات سرية مع فلاديمير بوتين، منطقة سراقب اليوم فيها أكثر من 170 آلية تركية منتشرة هناك هل هي إعلامية فقط؟؟ لا نعلم ، وأنا آمل أن يكون هناك اشتباك بين هؤلاء الظلمة الذين ظلموا أبناء الشعب السوري وينكسر أردوغان والروس داخل الأراضي السورية، أردوغان مايهمه في سوريا فقط قتال الأكراد واحتلال مناطقهم، أما إدلب فالموضوع أخلاقياً انهار، حتى الجمهور المؤيد لأردوغان من الإسلاميين المتطرفين وغيرهم بدءوا ينقلبوا عليه لأنه خذلهم في إدلب.

مدير المرصد السوري:: روسيا وتركيا ساهموا بإعادة نظام بشار الأسد إلى الحياة مرة ثانية من خلال استانة مدير المرصد السوري:: روسيا وتركيا ساهموا بإعادة نظام بشار الأسد إلى الحياة مرة ثانية من خلال استانة، في شهر يناير من العام 2017 كان "النظام السوري" يسيطر فقط على نحو 20℅ من الأراضي السورية، لكن الاتفاقات التركية – الروسية مكنته من السيطرة لاحقاً على 72% من الأراضي السورية، الشعب السوري دفع ثمن هذا الشيء، أردوغان ونتيجة اتفاقيات أستانة أعطى الغوطة الشرقية للنظام السوري والروس مقابل أن يحتل عفرين، سابقاً في عام 2016 حلب الشرقية مقابل مناطق درع الفرات بعد ذلك أجزاء من إدلب مقابل نبع السلام، أردوغان يقايض على أبناء الشعب السوري وروسيا تقتل السوريين وتهجرهم، منذ ما يعرف بلقاء "روحاني – أردوغان – بوتين" في شباط / فبراير من العام الفائت هناك مليون وثلاثمائة ألف مشرد من منطقة "خفض التصعيد" أين أردوغان عندما أُفرغت سراقب ومعرة النعمان من سكانها؟ كان منشغل بإرسال المرتزقة إلى ليبيا ويوقع اتفاقيات سرية مع فلاديمير بوتين، منطقة سراقب اليوم فيها أكثر من 170 آلية تركية منتشرة هناك هل هي إعلامية فقط؟؟ لا نعلم ، وأنا آمل أن يكون هناك اشتباك بين هؤلاء الظلمة الذين ظلموا أبناء الشعب السوري وينكسر أردوغان والروس داخل الأراضي السورية، أردوغان مايهمه في سوريا فقط قتال الأكراد واحتلال مناطقهم، أما إدلب فالموضوع أخلاقياً انهار، حتى الجمهور المؤيد لأردوغان من الإسلاميين المتطرفين وغيرهم بدءوا ينقلبوا عليه لأنه خذلهم في إدلب. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 2, 2020