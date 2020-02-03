مدير المرصد السوري:: المهم اليوم هو التوتر التركي – الروسي الذي بدأ عبر نشر القوات التركية لعشرات الآليات في بلدة سراقب ومحيط سراقب لمنع تقدم قوات النظام، لانعلم إذا ما هنالك ضمانات تركية لروسيا بأن المنطقة ستكون تحت السيطرة التركية من أجل عودة المدنيين أم هو توتر روسي – تركي حقيقي في تلك المنطقة، الأرتال التركية التي دخلت أكثر من 200 آلية وتعتبر من أكبر الأرتال التي دخلت في يوم واحد وكأنه غزوا تركي للأراضي السورية، ولكن ما يهمنا وقف قتل المدنيين، أكثر من 700 ألف مهجر منذ ديسمبر الفائت، نحو 170 آلية تركية متواجدة في سراقب بعد أن أصبحت قوات النظام على بعد 5 كلم منها، كان هنالك قصف صاروخي متبادل بين القوات التركية وقوات النظام جنوب غرب سراقب، لا نعلم إلى الآن سبب تواجد الأتراك في سراقب، هل هو لمنع تقدم قوات النظام أو اتفاق مع روسيا من أجل السيطرة على الطريق؟؟ أردوغان منذ تدخله بالشأن السوري لم يجلب إلا الويلات لأبناء الشعب السوري، هناك مناطق عدة على طريق دمشق – حلب الدولي و اللاذقية – حلب الدولي لم تدخلها قوات النظام بعد

المهم اليوم هو التوتر التركي – الروسي الذي بدأ عبر نشر القوات التركية لعشرات الآليات في بلدة سراقب ومحيط سراقب لمنع تقدم قوات النظام مدير المرصد السوري:: المهم اليوم هو التوتر التركي – الروسي الذي بدأ عبر نشر القوات التركية لعشرات الآليات في بلدة سراقب ومحيط سراقب لمنع تقدم قوات النظام، لانعلم إذا ما هنالك ضمانات تركية لروسيا بأن المنطقة ستكون تحت السيطرة التركية من أجل عودة المدنيين أم هو توتر روسي – تركي حقيقي في تلك المنطقة، الأرتال التركية التي دخلت أكثر من 200 آلية وتعتبر من أكبر الأرتال التي دخلت في يوم واحد وكأنه غزوا تركي للأراضي السورية، ولكن ما يهمنا وقف قتل المدنيين، أكثر من 700 ألف مهجر منذ ديسمبر الفائت، نحو 170 آلية تركية متواجدة في سراقب بعد أن أصبحت قوات النظام على بعد 5 كلم منها، كان هنالك قصف صاروخي متبادل بين القوات التركية وقوات النظام جنوب غرب سراقب، لا نعلم إلى الآن سبب تواجد الأتراك في سراقب، هل هو لمنع تقدم قوات النظام أو اتفاق مع روسيا من أجل السيطرة على الطريق؟؟ أردوغان منذ تدخله بالشأن السوري لم يجلب إلا الويلات لأبناء الشعب السوري، هناك مناطق عدة على طريق دمشق – حلب الدولي و اللاذقية – حلب الدولي لم تدخلها قوات النظام بعد Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 2, 2020