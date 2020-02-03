مدير المرصد السوري:: الاشتباكات بدأت عندما سيطرت قوات النظام على قرية جوباس غرب سراقب، حاولت بعدها التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الواقع شمال سراقب، القوات التركية المتواجدة في حاجز “حميشو” تحركت وتقدمت باتجاه قرية واقعة عند هذا المفرق لمنع قوات النظام من التقدم في المنطقة، جرى استهداف القوات التركية من قبل قوات النظام المتقدمة الأمر الذي أدى لمقتل 4 جنود أتراك باعتراف الأتراك وإصابة 9 آخرين، والقصف التركي على قوات النظام أسفر عن مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، جرى استهداف مواقع لقوات النظام من النقاط التركية ومن داخل لواء اسكندرون، ولكن لم نشاهد طائرات الـ F16 تستهدف مواقع لقوات النظام، كانت تركيا تريد من روسيا إعطائها عين عيسى وعين العرب (كوباني) لكن رفضت روسيا ذلك، بعد ذلك كشر “أردوغان” عن أنيابه وقال أنا أدافع عن المدنيين في إدلب الذين يشردون منذ بدء عملية “نبع السلام”

الاشتباكات بدأت عندما سيطرت قوات النظام على قرية جوباس غرب سراقب، حاولت بعدها التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الواقع شمال سراقب مدير المرصد السوري:: الاشتباكات بدأت عندما سيطرت قوات النظام على قرية جوباس غرب سراقب، حاولت بعدها التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الواقع شمال سراقب، القوات التركية المتواجدة في حاجز "حميشو" تحركت وتقدمت باتجاه قرية واقعة عند هذا المفرق لمنع قوات النظام من التقدم في المنطقة، جرى استهداف القوات التركية من قبل قوات النظام المتقدمة الأمر الذي أدى لمقتل 4 جنود أتراك باعتراف الأتراك وإصابة 9 آخرين، والقصف التركي على قوات النظام أسفر عن مقتل 6 وإصابة 20 آخرين، جرى استهداف مواقع لقوات النظام من النقاط التركية ومن داخل لواء اسكندرون، ولكن لم نشاهد طائرات الـ F16 تستهدف مواقع لقوات النظام، كانت تركيا تريد من روسيا إعطائها عين عيسى وعين العرب (كوباني) لكن رفضت روسيا ذلك، بعد ذلك كشر "أردوغان" عن أنيابه وقال أنا أدافع عن المدنيين في إدلب الذين يشردون منذ بدء عملية "نبع السلام" Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 2, 2020