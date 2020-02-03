مدير المرصد السوري:: التصعيد التركي – الروسي في إدلب وصل إلى ذورته الآن بالنسبة لخسائر قوات النظام 26 مابين قتيل وجريح باستهداف نقاطهم من قبل “القوات التركية” من داخل لواء اسكندرون ومن داخل النقاط التركية الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام وفي ريفي إدلب وحلب، أردوغان كان يطمح للسيطرة على عين العرب (كوباني) في شمال شرق حلب و”عين عيسى” في شمال الرقة، الروس رفضوا العملية وهم يحاورون الأكراد في مطار حميميم، الأمر الذي أدى لدخول أردوغان في حالة هستيرية وفتح جبهة إدلب بحجة الدفاع السوريين، ما جرى أمس ليلاً هو تقدم لقوات النظام وسيطرتها على جوباس، القوات التركية التي كانت موجودة في حاجز “حميشو” تحركت من أجل إغلاق الطريق أمام قوات النظام ومنعها من الوصول إلى طريق حلب – اللاذقية الدولي عند قرية ترنبة الواقعة غرب سراقب، بعد ذلك استهدفت قوات النظام القوات التركية المتقدمة هناك، الأمر الذي أدى لمقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، القوات التركية أدخلت 170 آلية إلى سراقب ولكن قوات النظام مستمرة في التقدم بمحيط سراقب بأوامر من الروس، أردوغان يريد الخروج بموقف المنتصر أمام جمهوره وخصوصاً بعد أن أرسل المرتزقة إلى ليبيا، ولكن من يريد أن يدافع عن أبناء الشعب لا ينتظر أن يشرد مليون و300 ألف وبعدها يقول أنه يريد أن يدافع عن أبناء الشعب السوري

التصعيد التركي – الروسي في إدلب وصل إلى ذورته الآن بالنسبة لخسائر قوات النظام 26 مابين قتيل وجريح باستهداف نقاطهم من قبل "القوات التركية" مدير المرصد السوري:: التصعيد التركي – الروسي في إدلب وصل إلى ذورته الآن بالنسبة لخسائر قوات النظام 26 مابين قتيل وجريح باستهداف نقاطهم من قبل "القوات التركية" من داخل لواء اسكندرون ومن داخل النقاط التركية الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام وفي ريفي إدلب وحلب، أردوغان كان يطمح للسيطرة على عين العرب (كوباني) في شمال شرق حلب و"عين عيسى" في شمال الرقة، الروس رفضوا العملية وهم يحاورون الأكراد في مطار حميميم، الأمر الذي أدى لدخول أردوغان في حالة هستيرية وفتح جبهة إدلب بحجة الدفاع السوريين، ما جرى أمس ليلاً هو تقدم لقوات النظام وسيطرتها على جوباس، القوات التركية التي كانت موجودة في حاجز "حميشو" تحركت من أجل إغلاق الطريق أمام قوات النظام ومنعها من الوصول إلى طريق حلب – اللاذقية الدولي عند قرية ترنبة الواقعة غرب سراقب، بعد ذلك استهدفت قوات النظام القوات التركية المتقدمة هناك، الأمر الذي أدى لمقتل 4 جنود أتراك وإصابة 9 آخرين، القوات التركية أدخلت 170 آلية إلى سراقب ولكن قوات النظام مستمرة في التقدم بمحيط سراقب بأوامر من الروس، أردوغان يريد الخروج بموقف المنتصر أمام جمهوره وخصوصاً بعد أن أرسل المرتزقة إلى ليبيا، ولكن من يريد أن يدافع عن أبناء الشعب لا ينتظر أن يشرد مليون و300 ألف وبعدها يقول أنه يريد أن يدافع عن أبناء الشعب السوري. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Sunday, February 2, 2020