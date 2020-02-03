المزيد من الخسائر البشرية يرفع إلى 13 تعداد قتلى قوات النظام بالقصف التركي على حماة واللاذقية وإدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة قتلى قوات النظام جراء القصف التركي الذي استهدف مواقعهم بمنطقة “بوتين – أردوغان” إلى 13، وهم: 8 قتلوا بالقصف على مواقع لهم في إدلب، و3 بالقصف على ريف اللاذقية الشمالي، واثنين بالقصف على مواقع بريف حماة الشمالي، فيما لم يسفر القصف التركي على نبل بريف حلب الشمالي عن سقوط خسائر بشرية إلى الآن، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريح بعضهم في حالات خطرة، حيث كانت القوات التركية قد قصفت بشكل مكثف مواقع لقوات النظام والمسلحين الموالين لها في كل من حلب وحماة وإدلب واللاذقية.

ونشر المرصد السوري صباح اليوم، أنه رصد قصف صاروخي نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد – الاثنين على النقطة التركية التي جرى إنشاءها حديثاً في منطقة ترنبة غرب بلدة سراقب بريف إدلب الشرقي، لتقوم القوات التركية بقصف مواقع لقوات النظام بكشل مكثف انطلاقاً من مواقعها في إدلب ومن داخل الأراضي التركية، حيث تسبب القصف المتبادل هذا بسقوط 4 قتلى أتراك وإصابة نحو 10 آخرين بجراح، بالإضافة لمقتل 6 عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين منهم بجراح متفاوتة، كما عمدت مروحيات تركية إلى إخلاء القتلى والجرحى من ترنبة، يذكر أن القوات التركية عمدت إلى التمركز في ترنبة غرب سراقب قبل قصف قوات النظام بقليل وذلك بعد أن تقدمت من المحور الغربي لبلدة سراقب وسيطرت مساء أمس على قرية جوباس.