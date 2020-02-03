القوات التركية تنفذ قصفاً مكثفاً على مواقع نفوذ قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية بمحيط عين عيسى شمال الرقة

3 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصفاً صاروخياً مكثفاً تنفذه القوات التركية منذ صباح اليوم الاثنين على مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة، وكان المرصد السوري رصد في الثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني الفائت، اشتباكات بين قوات سوريا ااديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا، إثر محاولة الأخيرة التقدم على نقاط “قسد” في صوامع وقرية “أم الكيف” بريف تل تمر الشمالي، في حين تمكنت “قسد” من صد الهجوم وإلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف القوات المهاجمة.

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