طائرات النظام والروس تغزو أجواء إدلب وحلب وتنفذ أكثر من 220 ضربة جوية منذ ساعات الصباح الأولى

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مزيداً من الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الذي استهدف منطقة جمعية الرحال بريف حلب الغربي، حيث ارتفع إلى 9 بينهم 4 أطفال و3 مواطنات تعداد المدنيين الذين استشهدوا باستهداف طائرات حربية لسيارة نازحين في جمعية الرحال.

وفي السياق ذاته تشهد أجواء محافظتي إدلب وحلب تحليقاً مكثفاً لأسراب من الطائرات الحربية والمروحية التابعة للنظام السوري والطائرات الروسية بالتزامن مع استهدافها لمناطق متفرقة بعشرات الضربات الجوية منذ ساعات الصباح الأولى، حيث ارتفع تعداد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية إلى 73، استهدفت خلالها أماكن الأتارب وأطراف عينجارة غرب حلب، والقناطر والكماري وأرناز بريف حلب الجنوبي، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب والمسطومة، كما ارتفع إلى 86 تعداد الغارات التي استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية أماكن في محيط اريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس وقميناس ومناطق أخرى شرق وجنوب شرق إدلب.

في حين ارتفع إلى 64 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في سراقب وسرمين والنيرب ومنطف ومحيط أريحا وريف سراقب، بالإضافة لمئات القذائف والصواريخ من قبل قوات النظام على أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب، وسط استمرار المعارك بوتيرة عنيفة على محاور بريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر