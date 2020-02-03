مدير المرصد السوري:: نحن نكذب إعلام النظام وإعلام “رجب طيب أردوغان” بخصوص أعداد القتلى، هناك 13 قتيلاً من قوات النظام قتلوا في محيط سراقب وريف معرة النعمان الشرقي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية بقصف مدفعي تركي وليس جوي

3 فبراير,2020
أقل من دقيقة

مدير المرصد السوري:: نحن نكذب إعلام النظام وإعلام “رجب طيب أردوغان” بخصوص أعداد القتلى، هناك 13 قتيلاً من قوات النظام قتلوا في محيط سراقب وريف معرة النعمان الشرقي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية بقصف مدفعي تركي وليس جوي، الذي حصل هو أن أردوغان قال بأنه سيحمي سراقب بعد ما أُفرغت من سكانها، عندما سيطرت قوات النظام على قرية غرب سراقب وأرادت التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الدولي وعقدة طريق دمشق – اللاذقية تقدمت القوات التركية ونشرت نقطة مراقبة مستحدثة قبل دقائق من تقدم النظام، لتستهدفها قوات النظام وتقتل وتصيب 13 جندياً تركياً، ردت القوات التركية عقب ذلك بعدة مناطق من شمال غرب سوريا، وردت في محيط عفرين، وفي محيط عين عيسى التي كانت تأمل القوات التركية بالسيطرة عليها والسيطرة على عين العرب (كوباني) إلا أن روسيا رفضت هذه السيطرة، الأمر الذي أدى للتوتر بين روسيا وتركيا في إدلب لذلك التوتر ليس من أجل أبناء الشعب السوري، فمنذ شهرين هناك أكثر من 700 ألف سوري شردوا، هل استفاق أردوغان فجأة وقال أن هناك عملية ضد المدنيين السوريين الذين قتل منهم المئات على يد القوات الروسية وآخرهم 9 مدنيين قتلوا اليوم في ريف حلب الجنوبي الغربي بينهم 4 أطفال، من الحدود الإدارية مع محافظة حلب على طريق دمشق – حلب الدولي وحلب وإدلب وحماة هناك مناطق خالية من سكانها بشكل كامل نتيجة العملية العسكرية لقوات النظام والتي تقودها روسيا.

 

مدير المرصد السوري:: نحن نكذب إعلام النظام وإعلام "رجب طيب أردوغان" بخصوص أعداد القتلى، هناك 13 قتيلاً من قوات النظام قتلوا

مدير المرصد السوري:: نحن نكذب إعلام النظام وإعلام "رجب طيب أردوغان" بخصوص أعداد القتلى، هناك 13 قتيلاً من قوات النظام قتلوا في محيط سراقب وريف معرة النعمان الشرقي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية بقصف مدفعي تركي وليس جوي، الذي حصل هو أن أردوغان قال بأنه سيحمي سراقب بعد ما أُفرغت من سكانها، عندما سيطرت قوات النظام على قرية غرب سراقب وأرادت التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الدولي وعقدة طريق دمشق – اللاذقية تقدمت القوات التركية ونشرت نقطة مراقبة مستحدثة قبل دقائق من تقدم النظام، لتستهدفها قوات النظام وتقتل وتصيب 13 جندياً تركياً، ردت القوات التركية عقب ذلك بعدة مناطق من شمال غرب سوريا، وردت في محيط عفرين، وفي محيط عين عيسى التي كانت تأمل القوات التركية بالسيطرة عليها والسيطرة على عين العرب (كوباني) إلا أن روسيا رفضت هذه السيطرة، الأمر الذي أدى للتوتر بين روسيا وتركيا في إدلب لذلك التوتر ليس من أجل أبناء الشعب السوري، فمنذ شهرين هناك أكثر من 700 ألف سوري شردوا، هل استفاق أردوغان فجأة وقال أن هناك عملية ضد المدنيين السوريين الذين قتل منهم المئات على يد القوات الروسية وآخرهم 9 مدنيين قتلوا اليوم في ريف حلب الجنوبي الغربي بينهم 4 أطفال، من الحدود الإدارية مع محافظة حلب على طريق دمشق – حلب الدولي وحلب وإدلب وحماة هناك مناطق خالية من سكانها بشكل كامل نتيجة العملية العسكرية لقوات النظام والتي تقودها روسيا.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 3, 2020

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

3 فبراير,2020

مدير المرصد السوري:: ما جرى هو ردة فعل لمقتل 7 جنود أتراك وموظف مدني تركي يعمل معهم بقصف لقوات النظام

3 فبراير,2020

مدير المرصد السوري:: الرد التركي أسفر عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، 8 في ريف إدلب و2 في ريف حماة و3 في ريف اللاذقية

3 فبراير,2020

مدير المرصد السوري:: هناك 13 قتيلاً من قوات النظام بقصف بري من قبل القوات التركية بالمدفعية والصواريخ

3 فبراير,2020

مدير المرصد السوري:: التصعيد التركي – الروسي في إدلب وصل إلى ذورته الآن بالنسبة لخسائر قوات النظام 26 مابين قتيل وجريح باستهداف نقاطهم من قبل “القوات التركية” من داخل لواء اسكندرون ومن داخل النقاط التركية الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام وفي ريفي إدلب وحلب