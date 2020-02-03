مدير المرصد السوري:: نحن نكذب إعلام النظام وإعلام “رجب طيب أردوغان” بخصوص أعداد القتلى، هناك 13 قتيلاً من قوات النظام قتلوا في محيط سراقب وريف معرة النعمان الشرقي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية بقصف مدفعي تركي وليس جوي، الذي حصل هو أن أردوغان قال بأنه سيحمي سراقب بعد ما أُفرغت من سكانها، عندما سيطرت قوات النظام على قرية غرب سراقب وأرادت التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الدولي وعقدة طريق دمشق – اللاذقية تقدمت القوات التركية ونشرت نقطة مراقبة مستحدثة قبل دقائق من تقدم النظام، لتستهدفها قوات النظام وتقتل وتصيب 13 جندياً تركياً، ردت القوات التركية عقب ذلك بعدة مناطق من شمال غرب سوريا، وردت في محيط عفرين، وفي محيط عين عيسى التي كانت تأمل القوات التركية بالسيطرة عليها والسيطرة على عين العرب (كوباني) إلا أن روسيا رفضت هذه السيطرة، الأمر الذي أدى للتوتر بين روسيا وتركيا في إدلب لذلك التوتر ليس من أجل أبناء الشعب السوري، فمنذ شهرين هناك أكثر من 700 ألف سوري شردوا، هل استفاق أردوغان فجأة وقال أن هناك عملية ضد المدنيين السوريين الذين قتل منهم المئات على يد القوات الروسية وآخرهم 9 مدنيين قتلوا اليوم في ريف حلب الجنوبي الغربي بينهم 4 أطفال، من الحدود الإدارية مع محافظة حلب على طريق دمشق – حلب الدولي وحلب وإدلب وحماة هناك مناطق خالية من سكانها بشكل كامل نتيجة العملية العسكرية لقوات النظام والتي تقودها روسيا.

مدير المرصد السوري:: نحن نكذب إعلام النظام وإعلام "رجب طيب أردوغان" بخصوص أعداد القتلى، هناك 13 قتيلاً من قوات النظام قتلوا مدير المرصد السوري:: نحن نكذب إعلام النظام وإعلام "رجب طيب أردوغان" بخصوص أعداد القتلى، هناك 13 قتيلاً من قوات النظام قتلوا في محيط سراقب وريف معرة النعمان الشرقي وريف حماة الشمالي وريف اللاذقية بقصف مدفعي تركي وليس جوي، الذي حصل هو أن أردوغان قال بأنه سيحمي سراقب بعد ما أُفرغت من سكانها، عندما سيطرت قوات النظام على قرية غرب سراقب وأرادت التقدم باتجاه طريق حلب – اللاذقية الدولي وعقدة طريق دمشق – اللاذقية تقدمت القوات التركية ونشرت نقطة مراقبة مستحدثة قبل دقائق من تقدم النظام، لتستهدفها قوات النظام وتقتل وتصيب 13 جندياً تركياً، ردت القوات التركية عقب ذلك بعدة مناطق من شمال غرب سوريا، وردت في محيط عفرين، وفي محيط عين عيسى التي كانت تأمل القوات التركية بالسيطرة عليها والسيطرة على عين العرب (كوباني) إلا أن روسيا رفضت هذه السيطرة، الأمر الذي أدى للتوتر بين روسيا وتركيا في إدلب لذلك التوتر ليس من أجل أبناء الشعب السوري، فمنذ شهرين هناك أكثر من 700 ألف سوري شردوا، هل استفاق أردوغان فجأة وقال أن هناك عملية ضد المدنيين السوريين الذين قتل منهم المئات على يد القوات الروسية وآخرهم 9 مدنيين قتلوا اليوم في ريف حلب الجنوبي الغربي بينهم 4 أطفال، من الحدود الإدارية مع محافظة حلب على طريق دمشق – حلب الدولي وحلب وإدلب وحماة هناك مناطق خالية من سكانها بشكل كامل نتيجة العملية العسكرية لقوات النظام والتي تقودها روسيا. Posted by ‎المرصد السوري‎ on Monday, February 3, 2020