مدير المرصد السوري:: هناك 13 قتيلاً من قوات النظام بقصف بري من قبل القوات التركية بالمدفعية والصواريخ

مدير المرصد السوري:: قرية جوباس تقع في غرب سراقب سيطرت عليها قوات النظام مساء الأمس، وبمجرد تقدم قوات النظام باتجاه طريق حلب – اللاذقية الدولي، القوات التركية قامت بإنشاء نقطة محدثة في قرية ترنبة ضمن المنطقة الواقعة شمال غرب سراقب لمنع قوات النظام التقدم هناك.

“المرصد السوري” لم يسجل أي قصف من قبل الطائرات التركية لمراكز قوات النظام، إنما هناك 13 قتيلاً من قوات النظام بقصف بري من قبل القوات التركية بالمدفعية والصواريخ، والتعزيزات التركية لاتزال مستمرة، لكن أيضا قوات النظام مستمرة بعمليتها العسكرية وتتقدم في محيط سراقب، الغارات الروسية قتلت 9 مدنيين في ريف حلب الغربي اليوم بعد استهدافها لسيارة تقل نازحيين في منطقة جمعية الرحال.