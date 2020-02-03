مدير المرصد السوري:: الرد التركي أسفر عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، 8 في ريف إدلب و2 في ريف حماة و3 في ريف اللاذقية

مدير المرصد السوري:: تركيا استهدفت مواقع لقوات النظام رداً على مقتل جنودها فقط بعد قصف صاروخي على النقطة التركية غرب سراقب، الرد التركي أسفر عن مقتل 13 عنصراً من قوات النظام، 8 في ريف إدلب و2 في ريف حماة و3 في ريف اللاذقية، الطائرات التركية لم تقصف أي موقع لقوات النظام، وقبل يومين “القوات التركية” دخلت بآليات كبيرة إلى سراقب، 170 آلية انتشرت في سراقب وعندما بدأت قوات النظام بالتقدم غرب سراقب من أجل الوصول إلى طريق حلب – اللاذقية الدولي، تحركت القوات التركية في قرية الترمبة وأنشأت نقطة مراقبة في تلك القرية لتقطع الطريق على قوات النظام، التي كانت تريد بمخطط روسي التقدم إلى تلك المنطقة والسيطرة على عقدة طريق حلب – دمشق الدولي، وحلب – اللاذقية الدولي وهنا بدأ التحرك التركي الذي يهدف للسيطرة على طريق حلب – اللاذقية الدولي.

قوات النظام تستمر بعمليتها العسكرية، الطائرات الروسية قتلت اليوم 9 مدنيين سوريين نازحين بينهم أطفال، أي أن هناك توتر مستمر بين الروس والأتراك، “رجب طيب أردوغان” يريد الحصول على عين عيسى وعين العرب (كوباني) مقابل الصمت عما يجري في إدلب، روسيا رفضت ذلك فقرر أردوغان أن يظهر بموقف البطل المنقذ في إدلب وأنه مدافع عن أبناء الشعب السوري الذين هجرت منهم روسيا خلال اسبوعين أكثر من 700 ألف نسمة.