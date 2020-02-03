36 قتيلاً من قوات النظام والمليشيات الموالية لها والفصائل والجهاديين جراء القصف المكثف والمعارك العنيفة بريف حلب وإدلب

تتواصل الاشتباكات بوتيرة عنيفة على محاور عدة بريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي، وريفي حلب الغربي والجنوبي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جهة، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة أخرى، حيث تتركز الاشتباكات في إدلب على محور الترنبة غرب سراقب ومحاور بريف معرة النعمان، بينما تتركز المعارك في حلب على محور خلصة والصحفيين والراشدين، وسط استمرار القصف الجوي المكثف والعنيف من قبل طائرات النظام والروس بالإضافة للقصف البري المتبادل، ووثق المرصد السوري مقتل 19 مقاتلاً بينهم 13 من الجهاديين في القصف والاشتباكات بريفي حلب وإدلب، كما قتل 14 عنصراً من قوات النظام جراء معارك إدلب اليوم، بينما قتل 3 من المليشيات الموالية لإيران في اشتباكات ريف حلب الجنوبي، ليرتفع بذلك إلى 10 تعداد قتلى المليشيات الأجنبية الموالية للنظام بريف حلب الجنوبي، بينهم 3 من حزب الله.

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 312 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 328 بينهم من 234 المجموعات الجهادية