شهيد مدني وجرحى في قصف صاروخي تركي استهدف مناطق تسيطر عليها القوات الكردية بناحية شيراوا شمال حلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان قصف صاروخي نفذته القوات التركية على مناطق في قرى تسيطر عليها القوات الكردية في ناحية شيرواو بريف حلب الشمالي، حيث تسبب القصف الذي جرى فجر اليوم الاثنين، باستشهاد مواطن في قرية عقيبة وإصابة آخرين بجراح متفاوتة، فيما طال القصف أيضاً قريتي صوغانة وأبين ومناطق أخرى في الناحية. وكان المرصد السوري وثق في الـ 29 من شهر يناير الفائت، استشهاد طفل جراء قصف مدفعي للقوات التركية المتمركزة في مناطق سيطرة الفصائل الموالية لها، على بلدة تل رفعت الواقعة ضمن مناطق انتشار القوات الكردية شمال حلب.

كما كان “المرصد السوري” رصد، في 24 يناير/كانون الثاني، قصفا مدفعيا نفذته القوات التركية استهدف مناطق انتشار القوات الكردية قريتي مرعناز وشوارغة في شمال حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية. وكانت القوات الكردية قصفت، في 20 يناير/ كانون، محيط بلدة مارع بريف حلب الشمالي بعدة قذائف مدفعية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.