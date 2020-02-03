مدير المرصد السوري:: ما جرى هو ردة فعل لمقتل 7 جنود أتراك وموظف مدني تركي يعمل معهم بقصف لقوات النظام

مدير المرصد السوري:: النقطة التي اُستهدفت أمس تقع عند قرية ترنبة غرب سراقب الآن قوات النظام وصلت إلى هذه القرية التي أحدثت تركيا نقطة فيها ليل أمس لمنع تقدم قوات النظام وهذا يدل أن أردوعان كاذب هو لم يستمر باستهداف مواقع قوات النظام، لكن ما جرى هو ردة فعل لمقتل 7 جنود أتراك وموظف مدني تركي يعمل معهم بقصف لقوات النظام.

العملية الروسية مستمرة عبر غارات مكثفة لا تستهدف فقط سراقب ومحيطها في حقيقة الأمر، بل تستهدف كامل المنطقة الواقعة عند طريق حلب – دمشق الدولي انطلاقاً من حلب ووصولاً إلى سراقب، القصف المكثف لدفع المدنيين المتبقين هناك للنزوح تمهيدا لدخولها من قبل قوات النظام والروس، على ما يبدو أن بوتين اتخذ قراره وأردوغان لا يستطيع الحصول على عين عيسى وعين العرب (كوباني) ولا يستطيع الحصول على طريق حلب – دمشق الدولي وحلب – اللاذقية، وفي حال تمكنت قوات النظام من السيطرة على قرية ترنبة فستكون قد وصلت لعقدة طريق دمشق – حلب وحلب – اللاذقية الذي يمر من هناك على بعد نحو 3 كلم من سراقب.