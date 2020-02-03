لأول مرة منذ بدء العملية العسكرية البرية.. قوات النظام تصل لمسافة 1 كلم من اتستراد حلب – اللاذقية الدولي غرب بلدة سراقب 12 شهيداً مدنياً بينهم 8 أطفال ونساء حصيلة القصف الجوي الروسي على ريف حلب الغربي منذ الصباح

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الروسي على ريف حلب الغربي، حيث ارتفع إلى 12 تعداد المدنيين الذين قتلتهم طائرات حربية روسية منذ الصباح، وهم:: 9 بينهم 4 أطفال و3 مواطنات بالقصف الذي استهدف سيارة نازحين في جمعية الرحال، واثنان جراء القصف على محيط كفرناها، ومواطنة نازحة من ريف حماة جراء القصف على جمعية الأرمن، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

على صعيد متصل تمكنت قوات النظام من تحقيق تقدم جديد بريف بلدة سراقب، تمثل بالسيطرة على قرية ترنبة غرب البلدة، وذلك بعد اشتباكات مع مقاتلين من أبناء المنطقة، وبذلك تكون قوات النظام قد وصلت إلى أول مرة لمسافة نحو 1 كلم من اتستراد حلب – اللاذقية الدولي المعروف بطريق الـ M4، كما تتواصل الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام والفصائل والجهاديين على محور الصحفيين غرب حلب ومحور خلصة جنوب المدينة، بالتزامن مع استمرار القصف الجوي الهستيري من قبل طائرات النظام والطائرات الروسي على مناطق متفرقة من ريفي حلب الجنوبي والغربي، وريفي إدلب الشرقي والجنوبي الشرقي.

وبذلك ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الفائت إلى 54، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وانقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة)