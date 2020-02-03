بعد استقدام القوات التركية لـ 320 شاحنة وآلية عسكرية يوم أمس.. دخول رتل عسكري تركي جديد إلى الأراضي السورية

3 فبراير,2020
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رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول رتل عسكري جديد تابع للقوات التركية نحو الأراضي السورية، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب، وأفادت مصادر المرصد السوري أن الرتل اتجه نحو الجنوب ورافقته سيارات مصفحة لم يعلم هوية الذين بداخلها حتى اللحظة، وكان المرصد السوري نشر على مدار يوم أمس الأحد، دخول 5 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي حلب وإدلب. وتتألف الأرتال من مصفحات وناقلات جنود وشاحنات، فيما اتجه أحد الأرتال إلى منطقة أريحا عبر طريق الـm4، كما توقف أحد الأرتال داخل بلدة سراقب.

وبذلك، يرتفع تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات التي دخلت الأراضي السورية منذ الصباح إلى نحن 320، مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب وسط معلومات عن إعلان أتوستراد حلب-اللاذقية المعروف بـM4 منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، ما يعد تصعيدا تركيا كبيرا مع الروس.

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