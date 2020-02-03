بإسناد جوي هستيري.. قوات النظام تقطع اتستراد حلب – اللاذقية للمرة الأولى و8 كلم تفصلها عن مدينة إدلب أكثر من 450 ضربة جوية تستهدف ريفي حلب وإدلب خلال اليوم وتتسبب برفقة المعارك العنيفة باستشهاد ومقتل نحو 60 شخص

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الروسي على القطاع الغربي من الريف الحلبي منذ الصباح إلى 14، وهم 9 بينهم 4 أطفال و3 مواطنات بالقصف الذي استهدف سيارة نازحين في جمعية الرحال، وطفلان ومواطنة نازحة من ريف حماة جراء القصف على جمعية الأرمن، واثنان جراء القصف على محيط كفرناها، فيما لا يزال عدد الشهداء مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

كما رصد المرصد السوري استمرار المعارك بوتيرة عنيفة على محاور بريف حلب الجنوبي وريف إدلب الشرقي، بين الفصائل ومجموعات جهادية من جانب وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب آخر، ووثق المرصد السوري ارتفاع حصيلة قتلى المقاتلين خلال اليوم إلى 26 مقاتلاً بينهم 18 من الجهاديين في القصف والاشتباكات بريفي حلب وإدلب، كما ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 19 عنصراً جراء معارك إدلب اليوم، بينما كان قد قتل 3 من المليشيات الموالية لإيران في اشتباكات ريف حلب الجنوبي

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء الـ 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 317 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 334 بينهم من 239 المجموعات الجهادية

كذلك تمكنت قوات النظام من التقدم مجدداً في محور سراقب شرق إدلب، وفرضت سيطرتها على قرية النيرب الواقعة عند اتستراد حلب – اللاذقية الدولي، وبذلك تكون قوات النظام قد وصلت لاتستراد الـ M4 وتمكنت من تخطيه والوصول إلى قرية النيرب لتصبح أيضاً على بعد نحو 8 كلم عن مدينة إدلب.

وبذلك ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الفائت إلى 55، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وانقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب)

في حين ارتفع تعداد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية إلى 115، استهدفت خلالها أماكن الأتارب وأطراف عينجارة غرب حلب، والقناطر والكماري وأرناز بريف حلب الجنوبي، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب والمسطومة، كما ارتفع إلى 196 تعداد الغارات التي استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية أماكن في محيط اريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس وقميناس ومناطق أخرى شرق وجنوب شرق إدلب.

بينما ارتفع إلى 139 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في سراقب وسرمين والنيرب ومنطف ومحيط أريحا وريف سراقب، بالإضافة لمئات القذائف والصواريخ من قبل قوات النظام على أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب.