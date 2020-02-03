نشاط متزايد لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” في مناطق نفوذ “قسد”.. تفكيك ألغام ومقتل شخص

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان::

فككت قوى “الأمن الداخلي”، اليوم، مجموعة ألغام كانت مزروعة مابين جسر البصيرة ودوار العتال بريف دير الزور الشرقي. ووثق “المرصد السوري” مقتل شاب مجهول الهوية برصاص مسلحين مجهولين في المنطقة الواقعة بين بلدتي الحوايج وذيبان بالمنطقة ذاتها. يذكر أن تلك المنطقة الخاضعة لنفوذ “قسد” تشهد نشاطا متزايدا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”.

ومع سقوط مزيد من الخسائر البشرية، فإن عدد المقاتلين والمدنيين والعاملين في المجال النفطي والمسؤولين في جهات خدمية، ممن اغتيلوا ضمن 4 محافظات، هي: حلب ودير الزور والرقة والحسكة، بالإضافة إلى منطقة “منبج” في شمال شرق محافظة حلب والتي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية، يرتفع إلى 430 شخص.

ورصد “المرصد السوري” اغتيال خلايا مسلحة لـ139 مدنيا، من بينهم 8 أطفال و5 مواطنات في ريف دير الزور الشرقي وريف الحسكة ومدينة الرقة وريفها ومنطقة منبج، إضافة لاغتيال 286 مقاتلاً من قوات سوريا الديمقراطية بينهم قادة محليين في المناطق ذاتها، فيما قضى 4 من عناصر التحالف الدولي. كما أحصى “المرصد السوري” سقوط عشرات الجرحى جراء عمليات الاغتيال تلك.