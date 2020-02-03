روسيا وتركيا تؤكدان على ضرورة الالتزام باتفاقات سوتشي حول سوريا

قالت الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي الوضع في إدلب السورية.

وذكرت الوزارة أن الجانبين “بحثا بصورة شاملة سير التسوية السورية، مع التركيز على الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد”.

وأكد الطرفان على “ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها خلال لقاء رئيسي روسيا وتركيا في 17 سبتمبر 2018 في سوتشي”.

وشدد الوزيران على “أهمية إتمام فصل المعارضة السورية المعتدلة عن العناصر الإرهابية، والوقف الفوري لجميع أنواع الاستفزازات التي تستهدف المدنيين والقوات المسلحة السورية”.

كما بحثا “الخطوات العملية اللاحقة التي ستتخذها الدول الضامنة لعملية أستانا لتطبيع الوضع على الأرض ورفد الجهود التي تبذلها اللجنة الدستورية السورية”.

وأكد لافروف وأوغلو موقف بلديهما القائم على عدم وجود أي بديل عن “الحل الشامل للأزمة السورية بالوسائل السياسية والدبلوماسية”.

ويأتي هذا الاتصال على خلفية تأزم الأوضاع في المنطقة، وذلك بعد مقتل 8 أتراك بينهم 5 جنود و3 مدنيين بنيران الجيش السوري.

المصدر: RT