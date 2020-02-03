روسيا وتركيا تؤكدان على ضرورة الالتزام باتفاقات سوتشي حول سوريا

3 فبراير,2020
أقل من دقيقة

قالت الخارجية الروسية اليوم الاثنين إن وزير الخارجية سيرغي لافروف بحث مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في اتصال هاتفي الوضع في إدلب السورية.

وذكرت الوزارة أن الجانبين “بحثا بصورة شاملة سير التسوية السورية، مع التركيز على الوضع في منطقة إدلب لوقف التصعيد”.

وأكد الطرفان على “ضرورة الالتزام الصارم بالاتفاقات الثنائية التي تم التوصل إليها خلال لقاء رئيسي روسيا وتركيا في 17 سبتمبر 2018 في سوتشي”.

وشدد الوزيران على “أهمية إتمام فصل المعارضة السورية المعتدلة عن العناصر الإرهابية، والوقف الفوري لجميع أنواع الاستفزازات التي تستهدف المدنيين والقوات المسلحة السورية”.

كما بحثا “الخطوات العملية اللاحقة التي ستتخذها الدول الضامنة لعملية أستانا لتطبيع الوضع على الأرض ورفد الجهود التي تبذلها اللجنة الدستورية السورية”.

وأكد لافروف وأوغلو موقف بلديهما القائم على عدم وجود أي بديل عن “الحل الشامل للأزمة السورية بالوسائل السياسية والدبلوماسية”.

ويأتي هذا الاتصال على خلفية تأزم الأوضاع في المنطقة، وذلك بعد مقتل 8 أتراك بينهم 5 جنود و3 مدنيين بنيران الجيش السوري.

المصدر: RT

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

3 فبراير,2020

هل يعاقب بوتين إردوغان في إدلب بسبب ليبيا وأوكرانيا؟

3 فبراير,2020

أردوغان: تم تحييد 35 جنديا سوريا بإدلب

3 فبراير,2020

أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود التركية

3 فبراير,2020

مقتل 4 جنود أتراك في قصف للجيش السوري في إدلب