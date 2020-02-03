المرصد السوري لحقوق الانسان:مقتل ستة جنود سوريين وأربعة عسكريين أتراك في قصف متبادل في إدلب

قتل ستة جنود سوريين اليوم (الإثنين) في قصف صاروخي تركي ردا على مقتل أربعة عسكريين من القوات التركية في إدلب شمال غرب سوريا، حيث يشن الجيش السوري عملية عسكرية ضد الفصائل المسلحة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد ومقره لندن اليوم إنه “رصد قصفا صاروخيا نفذته قوات النظام بعد منتصف ليل الأحد/الإثنين على نقطة تركية جرى إنشاؤها حديثا في منطقة ترنبة غرب مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، لتقوم القوات التركية بقصف مواقع لقوات النظام بشكل مكثف انطلاقا من مواقعها في إدلب ومن داخل الأراضي التركية”.

وتابع “أن القصف المتبادل بين قوات النظام السوري والقوات التركية تسبب بسقوط أربعة قتلى أتراك وإصابة نحو عشرة بجروح، ومقتل ستة عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين بجروح متفاوتة”.

وأشار المرصد السوري إلى “أن مروحيات تركية قامت بإخلاء القتلى والجرحى من منطقة ترنبة”.

المصدر:قناة الحرة