المرصد السوري لحقوق الانسان: 13 قتيلا من قوات النظام السوري جراء القصف التركي

أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان اليوم الاثنين بمقتل 13 من قوات النظام السوري جراء القصف التركي على إدلب وريفي حماة واللاذقية . وقال المرصد، ومقره لندن، في بيان صحفي اليوم، إن ثمانية من قوات النظام قتلوا جراء القصف التركي على إدلب، ولقي ثلاثة حتفهم في القصف على ريف اللاذقية الشمالي، واثنان في القصف على مواقع بريف حماة الشمالي. وبحسب المرصد، لم يسفر القصف التركي على نبل بريف حلب الشمالي عن سقوط خسائر بشرية إلى الآن، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود أكثر من 20 جريحا بعضهم في حالات خطرة. وتنفذ القوات التركية منذ صباح اليوم قصفاً صاروخياً مكثفاً على مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي، بحسب ما أورده المرصد.

المصدر:akhbar ten