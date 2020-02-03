محاولة اغتيال مواطن في ريف درعا.. وجرحى في اشتباكات بين عناصر من قوات النظام والفيلق الخامس

3 فبراير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان::
رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، محاولة اغتيال في بلدة المزيريب بريف درعا، حيث استهدف مسلحون مواطنا في احدى المزارع، ما تسبب بإصابة شخص كان بجانبه بجروح.
على صعيد متصل، أصيب عدد من أفراد الفصائل الذين انضموا إلى صفوف قوات النظام والفيلق الخامس، نتيجة اشتباكات بينهما في بلدة معربة بريف درعا، دون أن ترد معلومات عن أسباب هذه الاشتباكات.
 وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 283، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 184، وهم: 32 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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