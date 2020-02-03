الفصائل الموالية لتركيا تقصف بالمدفعية قرية “أم الكيف” بريف تل تمر

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، قصفا مدفعيا مكثفا مصدره مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، استهدف قرية “أم الكيف” بريف تل تمر الشمالي. كما رصد “المرصد السوري”، صباح اليوم، قصفاً صاروخياً مكثفاً نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية في محيط عين عيسى بريف الرقة الشمالي، دون معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

وكان “المرصد السوري” رصد، في الثلاثين من شهر يناير/كانون الثاني الفائت، اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا، إثر محاولة الأخيرة التقدم على نقاط “قسد” في صوامع وقرية “أم الكيف” بريف تل تمر الشمالي، في حين تمكنت “قسد” من صد الهجوم وإلحاق خسائر مادية وبشرية في صفوف القوات المهاجمة.