عقب مقتل أحد أبناء الصنمين.. اشتباكات بين عناصر شعبة المخابرات العسكرية ومقاتلين سابقين في الفصائل المعارضة

3 فبراير,2020
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محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان:
تجددت الاشتباكات، اليوم، بين عناصر من شعبة المخابرات العسكرية ومقاتلين سابقين في الفصائل المعارضة في مدينة الصنمين بريف درعا الشمالي الغربي، عقب مقتل أحد عناصر المعارضة سابقا قبل أيام في المدينة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.
 وبذلك، ترتفع أعداد الهجمات ومحاولات الاغتيال بأشكال وأساليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام وآليات مفخخة وإطلاق نار خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران الماضي وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 284، فيما وصل عدد الذين استشهدوا وقتلوا إثر تلك المحاولات خلال الفترة ذاتها إلى 184، وهم: 32 مدنيا بينهم 4 مواطنات وطفلين، إضافة إلى 96 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها والمتعاونين مع قوات الأمن، و33 من مقاتلي الفصائل ممن أجروا “تسويات ومصالحات”، وباتوا في صفوف أجهزة النظام الأمنية من بينهم قادة سابقين، و16 من المليشيات السورية التابعة لـ”حزب الله” اللبناني والقوات الإيرانية، بالإضافة إلى 6 مما يُعرف بـ”الفيلق الخامس” الذي أنشأته روسيا.

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