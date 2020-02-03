الفصائل تنفذ هجوما معاكسا على مواقع بالقرب من طريق m4.. وأكثر من 500 ضربة جوية تستهدف منطقة “خفض التصعيد”

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مساء اليوم، هجوما معاكسا نفذته الفصائل المقاتلة والجهادية على مواقع قوات النظام في قرية النيرب والترنبة، الواقعة بالقرب من طريق “m4″، بعد ساعات قليلة من سيطرة قوات النظام والمسلحين الموالين لها على القرية.

وفي سياق ذلك، قصفت الفصائل تجمعات قوات النظام في محوري النيرب والترنبة بصواريخ شديدة الانفجار.

على صعيد متصل، تمكنت الفصائل من إعطاب دبابة لقوات النظام على محور الصحفيين غرب حلب، بصاروخ مضاد للدروع.

وارتفع تعداد الغارات التي شنتها طائرات حربية روسية إلى 135، استهدفت خلالها أماكن الأتارب وأطراف عينجارة غرب حلب، والقناطر والكماري وأرناز بريف حلب الجنوبي، وتفتناز ومحيط مطار تفتناز العسكري وسراقب وسرمين وأطراف أريحا والنيرب وبنش بريف إدلب والمسطومة، كما ارتفع إلى 216 تعداد الغارات التي استهدفت خلالها طائرات النظام الحربية أماكن في محيط اريحا وسرمين وسراقب والنيرب وتل السلطان وآفس وقميناس ومناطق أخرى شرق وجنوب شرق إدلب. وارتفع إلى 151 عدد البراميل المتفجرة التي ألقتها مروحيات النظام على مناطق في سراقب وسرمين والنيرب ومنطف ومحيط أريحا وريف سراقب، بالإضافة لمئات القذائف والصواريخ من قبل قوات النظام على أرياف حلب وحماة واللاذقية وإدلب.

ووثق المرصد السوري ارتفاع حصيلة قتلى المقاتلين خلال اليوم إلى 34 مقاتلاً بينهم 24 من الجهاديين في القصف والاشتباكات بريفي حلب وإدلب، كما ارتفع تعداد قتلى قوات النظام والمسلحين الموالين لها إلى 30 عنصراً جراء معارك إدلب اليوم، بينما كان قد قتل 3 من المليشيات الموالية لإيران في اشتباكات ريف حلب الجنوبي

ومع سقوط مزيداً من الخسائر البشرية الفادحة بين طرفي القتال على خلفية القصف الجوي والبري والاشتباكات العنيفة منذ مساء 24 من الشهر الفائت، يرتفع تعداد قتلى قوات النظام والمليشيات الموالية لها إلى 328 بينهم 10 من المليشيات الأجنبية الموالية لإيران، بينما يرتفع تعداد المقاتلين الذين قتلوا إلى 342 بينهم من 245 المجموعات الجهادية.