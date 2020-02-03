نحو 100 آلية تركية تدخل الأراضي السورية.. ليرتفع مجموعها إلى أكثر من 400 آلية خلال منذ يوم أمس

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول 3 أرتال عسكرية جديدة تابعة للقوات التركية نحو الأراضي السورية، خلال اليوم، عبر معبر كفرلوسين الحدودي مع لواء اسكندرون شمال مدينة إدلب، وكان رتل تركي دخل الأراضي السورية صباح اليوم. وكان المرصد السوري نشر على مدار يوم أمس الأحد، دخول 5 أرتال عسكرية تركية من معبر كفرلوسين باتجاه ريفي حلب وإدلب. وتتألف الأرتال من مصفحات وناقلات جنود وشاحنات، فيما اتجه أحد الأرتال إلى منطقة أريحا عبر طريق الـm4، كما توقف أحد الأرتال داخل بلدة سراقب.

وبذلك، يرتفع تعداد الشاحنات والآليات العسكرية من دبابات وناقلات جند ومدرعات التي دخلت الأراضي السورية منذ الصباح إلى أكثر من 400، مع استمرار عملية الدخول تباعا، فيما تتوجه الأرتال التركية إلى إدلب وحلب وسط معلومات عن إعلان أتوستراد حلب-اللاذقية المعروف بـM4 منطقة عسكرية من قبل القوات التركية، ما يعد تصعيدا تركيا كبيرا مع الروس.