قوات النظام تواصل تقدمها باتجاه سراقب وأريحا رافعة مناطق سيطرتها في إدلب خلال 10 أيام إلى نحو 60

يتواصل القصف الجوي المكثف على مناطق متفرقة من محافظة إدلب، حيث شنت الطائرات الحربية الروسية وطائرات النظام عشرات الغارات الجوية منذ ما بعد منتصف الليل، استهدفت خلالها أماكن في بنش وتفتناز وسرمين ومحيط مدينة إدلب وقميناس وآفس وتفتناز وسراقب وقرى واقعة شرق سراقب، وأماكن أخرى في الزربة ومحاور التماس بريفي حلب الجنوبي والجنوبي الغربي، في حين رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تقدمات جديدة حققتها قوات النظام، تمثلت بالسيطرة على مرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة الواقعة ضمن مثلث معرة النعمان – أريحا – سراقب، وذلك بعد انسحاب المقاتلين منها، إذ تسعى قوات النظام لتطويق سراقب ومحاصرتها من محاور عدة على غرار ما فعلت في معرة النعمان، بالإضافة لسعيها للاقتراب من مدينة أريحا ومدينة إدلب.

وبذلك ترتفع أعداد المناطق التي تمكنت من السيطرة عليها قوات النظام في إدلب منذ مساء الجمعة 24 من الشهر الفائت إلى 59، وهي: (تلمنس ومعرشمشة والدير الشرقي والدير الغربي ومعرشمارين ومعراتة والغدفة ومعرشورين الزعلانة والدانا وتل الشيخ والصوامع وخربة مزين ومعصران وبسيدا وتقانة وبابولين وكفرباسين ومعرحطاط والحامدية ودار السلام والصالحية وكفروما ومدينة معرة النعمان ووادي الضيف وحنتوتين والجرادة والرويحة والقاهرية وعين حلبان وتل الدبس وخان السبل ومعردبسي والهرتمية وقمحانة وأبو جريف وتل خطرة وتل مصطيف والكنائس وكرسيان وحيش وكفرمزدة وجبالا وموقا والعامودية وأرمنايا وكفربطيخ وداديخ ولوف وانقراتي وجوباس وسنان وزكار وترنبة والنيرب ومرديخ وتل مرديخ وكدور ورويحة)

خريطة توزع القوى ومستجدات الصراع في شمال غرب سوريا “دقة عالية”::