في إطار استمرار استهداف القطاع النفطي.. استهداف جديد لمحطات وحقول غاز بريف حمص الشرقي بعد أيام من استهداف مرابط بانياس البحرية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجارات عدة ضربت ريف حمص الشرقي بعد منتصف ليل الاثنين – الثلاثاء وفجر اليوم، ناجمة عن استهداف صاروخي لا يزال مجهول المصدر على أماكن في محطة الريان للغاز ومعمل غاز المنطقة الوسطى ومعمل عاز ايبلا شرق مدينة حمص، الأمر الذي أدى لاندلاع النيران في المناطق أنفة الذكر، بالإضافة لأضرار مادية لحقت بها، دون معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية، وكان مجهولون استهدفوا مرابط النفط البحرية في مدينة بانياس الساحلية بالعبوات الناسفة قبل 8 أيام، كما كان المرصد السوري رصد في الـ 21 من شهر ديسمبر الفائت، استهداف جوي لا يزال مجهول المصدر حتى اللحظة، استهدف محطة الريان للغاز ومصفاة حمص ومعمل غاز المنطقة الوسطى بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، حيث جرى الاستهداف عبر طائرات مسيرة، ما أدى لاندلاع النيران في المناطق أنفة الذكر بعد انفجار بعض الأنابيب وأفران تحسين المواد البترولية، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن الخسائر البشرية.

كما كان المرصد السوري رصد في الـ 20 من شهر ديسمبر الفائت، هجوماً عنيفاً نفذه عناصر من تنظيم “الدولة الإسلامية” على أحد المواقع التابعة لـ “النظام السوري” في بادية حمص، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن عناصر التنظيم هاجموا مساء أمس الخميس محطة غاز على بعد نحو 12 كلم من حقل الهيل للغاز الواقع في بادية حمص بالقرب من الحدود الإدارية لمحافظة ديرالزور، حيث تمكن التنظيم من قل 13 عنصراً من قوات النظام بينهم ضابط برتبة ملازم، كما استشهد 4 مدنيين يعملون في المحطة برصاص عناصر التنظيم