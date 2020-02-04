منذ صباح أمس الأول وحتى اللحظة نحو 400 آلية تركية دخلت وانتشرت في سراقب ومناطق بريف حلب الجنوبي الغربي، دون أن تعيق تقدم قوات النظام

مدير المرصد السوري: منذ صباح أمس الأول وحتى اللحظة نحو 400 آلية تركية دخلت وانتشرت في سراقب ومناطق بريف حلب الجنوبي الغربي، دون أن تعيق تقدم قوات النظام باتجاه مدينة إدلب التي تشهد حالات نزوح كبيرة جداً، مدينة إدلب تضم مابين 700 ألف إلى مليون نازح لأن هناك الكثير من النازحين الذين كانوا يقطنون في مناطق قرب طريق دمشق – حلب الدولي باتوا الآن في إدلب ومن إدلب عملية نزوح جديدة إما إلى تركيا التي كان ضباط حرس حدودها يقتلون النازحين سابقاً بدأوا يتقاضون نسبة من المهربين الذين يتقاضون مابين 2000$ إلى 3000$ على كل عائلة مؤلفة من شخصين مقابل إدخالهم إلى الأراضي التركية، آلاف النازحين باتوا في مناطق الاحتلال التركي عفرين ومناطق درع الفرات، وكأن شيء ما يدور في الخفاء من أجل عملية تغيير ديموغرافي تهجير المدنيين إلى مناطق سيطرة الاحتلال التركي من أجل سياسة مستقبلية لا نعلم ماهي بعد، هناك وضع إنساني كارثي موجود في بقعة جغرافية صغيرة مكتظة بالنازحين والأمم المتحدة لاتزال تندد وتستنكر فقط.

Posted by ‎المرصد السوري‎ on Tuesday, February 4, 2020