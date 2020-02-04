لغم أرضي يقتل ويصيب ثلاثة عناصر من “قوات النظام” في ريف دير الزور

4 فبراير,2020
أقل من دقيقة

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة موحسن بريف دير الزور، تبين أنه ناجم عن لغم أرضي انفجر بسيارة عسكرية تابعة “لقوات النظام” في المدينة، الأمر الذي أدى لمقتل عنصرين اثنين وإصابة آخر بجراح.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 350 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة جراء هجمات التنظيم، فيما وثق مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

4 فبراير,2020

خسائر بشرية في انفجار استهدف حاجزاً لقوات النظام على “اتستراد السلام” غرب العاصمة دمشق

4 فبراير,2020

“أجهزة النظام الأمنية” تعتقل قائد ميليشيا موالية للنظام رفقة 20 من عناصره في مدينة التل بريف العاصمة دمشق

4 فبراير,2020

دون أي ردة فعل من قبل المجتمع الدولي.. المأساة والكارثة الإنسانية تتفاقم مع ارتفاع أعداد النازحين إلى نحو 800 ألف منذ شهر ديسمبر.. وسط مخاوف من نزوح جماعي لأكبر تجمع سكني في الشمال السوري

4 فبراير,2020

طائرات النظام والروس تواصل تصعيد القصف على منطقة “خفض التصعيد” وتستهدف ريفي حلب وإدلب بأكثر من 135 غارة جوية