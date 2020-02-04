لغم أرضي يقتل ويصيب ثلاثة عناصر من “قوات النظام” في ريف دير الزور

محافظة دير الزور – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: سُمع دوي انفجار متوسط الشدة في مدينة موحسن بريف دير الزور، تبين أنه ناجم عن لغم أرضي انفجر بسيارة عسكرية تابعة “لقوات النظام” في المدينة، الأمر الذي أدى لمقتل عنصرين اثنين وإصابة آخر بجراح.

وبذلك، ترتفع حصيلة الخسائر البشرية منذ أواخر مارس/آذار الفائت، حيث وثق “المرصد السوري” خلال الفترة الممتدة من 24 مارس/آذار وحتى اليوم، مقتل ما لا يقل عن 350 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جنسيات سورية وغير سورية، من بينهم اثنين من الروس على الأقل، بالإضافة لـ37 من المليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، قتلوا جميعاً خلال هجمات وتفجيرات وكمائن لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غرب الفرات وبادية دير الزور وحمص والسويداء. كما وثق المرصد السوري استشهاد 4 مدنيين عاملين في حقول الغاز واثنين من الرعاة جراء هجمات التنظيم، فيما وثق مقتل 103 من تنظيم “الدولة الإسلامية”، قتلوا خلال الفترة ذاتها خلال الهجمات والقصف والاستهدافات.