“أجهزة النظام الأمنية” تعتقل قائد ميليشيا موالية للنظام رفقة 20 من عناصره في مدينة التل بريف العاصمة دمشق

4 فبراير,2020
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محافظة ريف دمشق – المرصد السوري لحقوق الإنسان:: أبلغت مصادر موثوقة “المرصد السوري” أن دوريات مشتركة بين الأمن السياسي والأمن العسكري نفذت حملة دهم في مدينة التل بريف دمشق، اعتقلت خلالها قائد إحدى الميليشيات الموالية للنظام رفقة 20 من عناصره، ووفقاً لمصادر “المرصد السوري” فإن القيادي جرى اعتقاله بسبب قيامه بعمليات سلب ونهب مستمرة في المدينة من خلال فرض أتاوات مالية على بعض التجار في المدينة وقيامه بنشر حواجز على الطرقات الفرعية وسلب المواطنين بشكل شبه يومي، بالإضافة إلى أن ميليشيا “درع القلمون” التي كان يتبع لها منحلة بشكل كامل بأوامر روسية منذ نحو عام، والتي كانت تضم مقاتلين من أصحاب المصالحات والتسويات من مختلف مناطق القلمون في ريف دمشق.

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